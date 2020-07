"Isiklikust vaatenurgast on mul hea meel, et City saab Meistrite Liigas edasi mängida järgmisel aastal, sest sellisel juhul pole neil 10-12 mängu vähem (kui teistel). Ühelgi tiimil poleks nende vastu lootust olnud," vahendas Goal.com sakslase sõnu. "Ausalt öelda ma aga ei usu, et eilne päev oli jalgpalli jaoks hea."

"FFP on hea idee. See on selleks, et kaitsta tiime ja võistlusi ning et keegi liiga palju ei kulutaks. Kui kõige rikkamad klubid ja riigid saavad teha, mida tahavad, siis see teeb olukorra keeruliseks," jätkas Klopp. "Minu asi pole selle üle kohut mõista ning ma ka ei tee seda. Ma lihtsalt loodan, et FFP süsteem jääb püsima."