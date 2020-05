Jürgen Klopi endine koduklubi pöördus Liverpooli treeneri poole abipalvega

"Klopp, kas sa saad ta lõpuks endale osta?" kirjutas Mainzi klubi oma Twitteri kontole pärast Werneri tehtud kübaratrikki.

24-aastast Wernerit on juba pikka aega Liverpooliga seostatud ning ka Klopp pole varjanud, et on Saksamaa ründaja talendi suur austaja.

Dortmundi Borussias ja Liverpoolis endale treenerina nime teinud Klopp mängis kogu profikarjääri (1990-2001) Mainzi klubis ning alustas seal ka treeneritööd.