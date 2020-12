Jose Mourino jäi edasipääsu järel kriitiliseks: tulemus oli esitusest parem

Peter Michorl viis 42. minutil LASK-i juhtima, aga Gareth Bale'i ja Heung-min Soni väravad andsid 56. minutiks edu juba Tottenhamile. Johannes Eggestein tegi LASK-i poolelt 84. minutil seisuks 2:2, kuid Dele Alli taastas kõigest loetud minutid hiljem Londoni klubi eduseisu. Mamoudou Karamoko päästis mängu kolmandal lisaminutil Austria klubile viigipunkti.

"Ei olnud hea," võttis Mourinho mängu kokku. "Tulemus oli esitusest parem. Teine poolaeg oli parem kui esimene."

Vaatamata võidust ilma jäämisele kindlustas Tottenham Euroopa liigas koha 32 parema seas. "Mõned mängijad tegid individuaalselt väga esitluse, kuid mõned mängisid väga halvasti. Ainus hea asi on see, et me kvalifitseerusime järgmisse ringi. Nüüd meil pole enam viimases kohtumises pinget peal, aga peame selle võitma ja usun, et saame ka hakkama."

Alagrupi viimases voorus kohtub Tottenham Antwerpiga. Võidu korral kindlustab Inglismaa klubi grupis esikoha.

