Jalgpallimaailma suur seebiooper on saamas tõeliselt õnnelikku lõppu

Tänavusel suvel oli jalgpallimaailmas korraga käimas mitu suurt üleminekusaagat. Lõpuks ei saanud päris mitmest megatehingust aga asja. Pidevalt räägiti, et Neymar läheb ikka Barcelonasse tagasi. Sama hooga viidi Paul Pogbat Madridi Reali. Reali peatreener Zinedine Zidane tahtis omakorda rahaks teha Gareth Bale'i.

Ühel hetkel tundus, et kõik osapooled saavadki oma tahtmise, kuid lõpuks jäi nimetatud kolmik paigale. Neymar on endiselt PSG-s, Pogba kuulub Unitedi ridadesse ning Bale pidi Hiina rahamägedest suu puhtaks pühkima. Lisaks võib kõigi kolme kohta öelda, et nende käsi ei käi praegu just kõige paremini.

Hoopis vastupidiselt on läinud Mauro Icardil. 26-aastase Milano Interi ründetuusa olukord tundus suvel täisti lootusetuna.