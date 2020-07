Financial Fair Play reeglite järgi ei tohi tippklubid üleliia palju kulutada ja raamatupidamine tuleb korras hoida. Nii on leiutatud skeem, kuidas mängijaid osta ja müüa, et teenida ulmelist kasumit. Sääraste tehingutega on praegu alustanud nii Torino Juventus, FC Barcelona kui ka Manchester City.