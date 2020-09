Jalgpallimaailm hoiab hinge kinni! Kas Barcelonasse vangistatud Lionel Messist võib saada uus Gareth Bale?

Nüüd on Messi aga vähemalt üheks aastaks veel Barcelonasse aheldatud. Goal.com'ile intervjuu andnud argentiinlane ütles seal otsesõnu mitmel korral välja, et ta tahtis Barcelonast lahkuda ja tal oli eelnevalt selleks olemas ka klubi presidendi Josep Maria Bartomeu nõusolek, kuid tegelikkuses viimane lihtlabaselt valetas ja tõmbas Messil viimasel hetkel vaiba alt. Nüüd on jalgpallimaailm tõeliselt ootusärev. Mis saab edasi?

Juhatus ja president pesevad käed puhtaks

Tõenäoliselt pühib Barcelona juhtkond nüüd oma käed puhtaks ja tõdeb, et nende töö on tehtud. Edasi lükatakse kõik vastutus peatreener Ronald Koemani kaela. Nagu seni on kõlanud, siis Koeman argentiinlasele mingeid privileege ei võimalda. Seejuures oli hollandlasest juhendaja juba Antoine Griezmannile lubanud, et just prantslane saab endale Messist vabaneva rolli. Nüüd kostab mõnelt poolt juba kartusi, et kõige halvemal juhul võib Messit tabada Madridi Reali tähe Gareth Bale'i karm saatus. Teatavasti istub endine maailma kõige kallim jalgpallur Realis reeglina pingil, kuna ta ei kuulu peatreener Zinedine Zidane'i lemmikute sekka. Kas Koeman võiks midagi sarnast teha ka Messiga? Kui uskuda hästi informeeritud rahvusvahelisi eksperte, siis valmistas Koeman meeskonda juba niimoodi ette, et ta ei näinud seal Messile enam kohta.