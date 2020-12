Jalgpallilegend mõistis vastasele näkku sülitanud poja käitumise hukka: mõtlesin, kas ta on üldse minu poeg

23-aastane Thuram sülitas mängu 77. minutil näkku Hoffenheimi mängumehele Stefan Poschile. Punase kaardi saanud Thuramile määrati hiljem veel kuuemänguline võistluskeeld. Mönchengladbach otsustas karistada mängijat ühe kuu palga suuruse rahatrahviga, mis on kokku umbes 150 000 eurot. Klubi annetab Thurami palga heategevuseks. Lisaks peab prantlane tasuma Saksamaa jalgpalliliidule trahvi 40 000 euro ulatuses.

Thurami käitumise mõistis hukka ka maailmameistrist isa Marcus Thuram. "Ma mõistan täiesti meedias toimunut. Olin ka ise matši vaadates šokis," vahendas Goal.com endise Torino Juventuse ja FC Barcelona mängija sõnu. "Küsisin isegi endalt, kas see on minu poeg."

"Ta selgitas hiljem mulle, et oli vihane ning solvas vastast, kuid kogemata lendas sülg suust välja. Marcus soovib, et inimesed mäletaksid ikka, et ta ei teinud seda meelega," jätkas Thuram, kelle sõnul sai Mönchengladbachi mängija õiglaselt karistada. "Selline käitumine ei tohi jalgpallis eksisteerida."