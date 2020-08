Jalgpallilegend Messist: kui ta otsustab klubist lahkuda, peab Barcelona enda nime välja vahetama

Jutud argentiinlase võimalikust lahkumisest said hoogu juurde nädalavahetusel pärast seda, kui Barcelona sai Meistrite Liiga veerandfinaalis Müncheni Bayernilt häbistava 2:8 kaotuse. Barcelona tegemistega kursis olev ajakirjanik Marcelo Behcler kirjutas Esporte Interativo veergudel, et argentiinlane andis kaotuse järel klubile mõista, et soovib võistkonnast lahkuda.

Nüüd kommenteeris olukorda aastatel 2004-2009 Barcelonas mänginud Eto'o. "Armastan Messit nagu enda poega," rääkis 39-aastane kamerunlane endisest tiimikaaslasest. "Barcelona on Messi ja usun, et kui Messi otsustab lahkuda, peame klubi nime välja vahetama. Meil on Barcelonas vedanud, et meil on läbi aegade maailma parim mängija. Tuleb teha kõik, mis võimalik, et ta lõpetaks karjääri Barcelonas."