Jalgpallilegend: Jürgen Klopp puhkab kolme aasta pärast rannas või töötab Saksamaa peatreenerina

Kloppi seob Liverpooliga leping 2024. aasta suveni. "Tundub hämmastav, et Klopp on juba viis aastat Liverpooli peatreenerina töötanud. Aeg läheb aga kiirelt, kui oled edukas," vahendas Goal.com endise Müncheni Bayerni ja Liverpooli mängija Hamanni sõnu.

"Tänu mullusele Meistrite Liiga võidule Tottenham Hotspuri üle ja tänavusele esimesele Premier League'i tiitlile Liverpooli jaoks viimase 30 aasta jooksul, võib Kloppi pidada elavaks legendiks. Sooviksin väga, et ta oleks ka 2025. aastal Liverpoolis," lisas Meistrite Liiga võitja Hamann. "Klopp aga kas puhkab rannas või töötab siis Saksamaa jalgpallikoondise peatreenerina."

Klopp on ka ise varasemalt tunnistanud, et Liverpooliga ta lepingut pikendada ei planeeri. "Võtan aasta vabaks ja küsin siis endalt, kas ma igatsen veel jalgpalli järele. Kui vastus on ei, siis on see Jürgen Kloppi treenerikarjääri lõpp," teatas ta augustis.

"Kui ma ühel päeval enam treener ei ole, on üks asi, mida ma kindlasti igatsema ei hakka, see jõhker pinge vahetult enne mängu algust," lisas sakslane.