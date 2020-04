Jalgpalliklubi vallandas palgakärpest keeldunud peatreeneri, juhendaja läheb kohtusse

Ascoli meeskonna advokaat Pietro Madonia teatas, et nad üritasid Stellonega läbi rääkida ja palga ajutises alandamises kokku leppida, kuid treener keeldus kategooriliselt ning klubi tegi seejärel ainuvõimaliku otsuse ja vallandas töötaja. Advokaat kinnitas, et Stellone koha võtab üle klubi noortekoondise treener Guillerme Abascal.

Stellone on otsustanud juba klubi kohtusse kaevata. Tema juriidilised nõustajad märgivad, et treenerile on osaks saanud suur mainekahju.

"Lugu Stellone vallandamisest on levinud kogu maailmas. Temast kirjutatakse, et ta on ahne, ei austa mingeid moraalseid põhimõtteid ega võta arvesse teiste kannatusi. See kõik on täiesti vale, Roberto on hoopis teistsugune. Stellone maine on kandnud suurt kahju ja kõik see on tingitud Ascoli klubi kohmakast käitumisest meedias. Treeneril on seetõttu täielik õigus selle kahju hüvitamisele,“ ütles Stellone advokaat Paolo Rodella.

Ascoli asus Serie B mängude katkestamise hetkel 16. kohal.