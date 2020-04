Jalgpallihooaegade tühistamise korral kaovad ka Liverpooli, Ronaldo, Messi ja Haalandi imelised rekordid

Millised rekordid aga ajalooraamatutest kustutatakse, kui hooajad tühistatakse?

Rekordite mõttes oleks palju kaotada FC Liverpoolil. Esiteks on klubi Premier League'i tiitlile ülimalt lähedal, kuid hooaja tühistamise korral jääksid nad sellest ikkagi ilma. Viimati krooniti nad Inglismaa parimaks 30 aastat tagasi.

Liverpool on sel hooajal võitnud 18 kohtumist järjest. Tegemist on Premier League'i rekordi kordamisega. Koduväljakul on võidetud 22 matši järjest. See on liiga rekord. Turniiritabelis juhitakse praegu Manchester City ees koguni 25 punktiga. Tegemist on läbi aegade suurima eduga Premier League'i ajaloos. Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp on sel hooajal rekordiliselt viiel korral valitud kuu parimaks treeneriks. Kui hooaeg läheb tühistamisele, siis tühistatakse ka kõik nimetatud rekordid.

Rekorditeraamatust kaoks ka Leicester City imeline 9:0 võit Southamptoni üle. Tegemist on suurima võõrsil saavutatud võiduga Premier League'i ajaloos. Saouthampton ilmselt loodaks, et hooaeg ikkagi tühistatakse.

Palju oleks kaotada ka 19-aastasel Norra imeründajal Erling Braut Haalandil. Austria kõrgliigaklubi Red Bull Salzburgi eest lõi ta sel hooajal 28 väravat. Dortmundi Borussia eest on tal praeguseks kirjas 12 tabamust. Meistrite liigas on ta aga löönud koguni 10 väravat.

Lisaks läks Haaland ajalukku sellega, et Meistrite liiga debüüdil sai ta kirja kübaratriki. Temast sai esimene teismeline, kes löönud värava viies Meistrite liiga kohtumises järjest. Hooaegade tühistamsie korral läheksid kõik need rekordid ja väravad kaduma.

Rekordeid kaotaks ka Lionel Messi. Messi on sel hooajal saanud Hispaania kõrgliigas kirja kolm kübaratrikki ning sellega on ta liiga rekordi viinud 36 kübaratrikini. Kui hooaeg tühistatakse, siis langeb Messi selles tabelis teiseks. Esikohal oleks seejärel taas Cristiano Ronaldo 34 La Ligas löödud kübaratrikiga.

Messil on käeulatuses ka Pele tippmark ühe klubi eest löödud väravate osas. Pele lõi omal ajal Santose ridades 643 väravat. Messi on praeguseks Barcelona eest skoorinud 627 korda. Hooaja tühistamise korral läheks Messil kaduma 24 tabamust.