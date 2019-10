Jalgpall on karm: Napoli ründestaar saab kehva mängu järel 75-aastaselt naabritädilt kõrvakiilu

32-aastane Mertens pallib Napolis juba alates 2013. aastast ning on kohalike kommetega seetõttu harjunud.

„Jalgpall on Itaalias justkui viirus, millega nakatutakse juba noores eas ja seda põetakse elu lõpuni,“ rääkis Mertens Football Italia vahendusel.

Mertensi sõnul on jalgpallurite õlul suur vastutus ning enda tegemiste kohta tuleb igapäevaselt aru anda. „Minust korrus kõrgemal elab üks vanem naisterahvas. Arvan, et ta on 75-aastane. Kui teda hommikuti näen, siis ta kiidab mind ikka viimase mängu eest. Kui olen aga kehvasti mänginud, siis saan tema käest kõrvakiilu ning tõdemuse, et ma suudaksin paremini. Sellist asja ei juhtu Belgias mitte kunagi!“

Mertens on õnneks Napolis olnud ikka heas hoos. Sel hooajal on ta seitsme kohtumisega saanud kirja viis väravat. Aastate jooksul on belglane pidanud Napoli eest 289 kohtumist ning löönud selle ajaga 114 väravat. Lisaks on ta andnud 68 resultatiivset söötu.