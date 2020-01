Itaaliasse naasnud Zlatan Ibrahimovic: ma ei tulnud siia, et maskott olla

38-aastane Ibrahimovic sõlmis AC Milaniga lepingu käimasoleva hooaja lõpuni, võimalusega veel koostööd ühe hooaja võrre pikendada. "Tean, mida ma tegema pean," sõnas rootslane BBC vahendusel. "Zlatan on jätkuvalt olemas. "Otsisin veel üht viimast võimalust endast kõik anda."

Ibrahimovic lisas, et ei tulnud sinna turunduslikul eesmärgil. "Ma ei tulnud siia selleks, et maskott olla. Ma pole oma kirge kaotanud."

Ibrahimovic mängis AC Milani eest ka aastatel 2010-2012 ning lõi 85 mänguga kokku 56 väravat. Toona võitis ta Milaniga nii Itaalia meistritiitli kui ka superkarika. "Viimane kord, kui ma lahkusin, juhtus see ilma minu nõusolekuta, aga see oli toona. Tähtis on see, et ma olen nüüd tagasi ja tahan klubi aidata nii palju kui võimalik."

Viimastel hooaegadel esikuuiku koha eest võidelnud AC Milan pole ka tänavu end korralikult käima saanud. Liigas paiknetakse alles 11. positsioonil, olles senisest 17-st matšist kaotanud koguni 8.