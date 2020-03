Itaalias pahameele alla sattunud Klavani koduklubi ei saa loodetud ajal treeningutega alustada

"Ma ei mõista, mis neil arus on," kritiseeris Tomassi kolme meistriliiga klubi ootamatut otsust.

Itaalias on sarnaselt ülejäänud Euroopale jalgpalliliiga mängud peatatud ning hooaeg ei jätku ilmselt enne maikuud.



"Kaks kuud enne hooaja jätkumist uuesti treeningutega alustamine pole üldse loogiline, lisaks on see mõistagi väga ohtlik. Hispaanias on juba kümneid jalgpallureid haigestunud. Itaalias pole paljud mängijad teste teinud, kuid sümptomitega pallureid on märksa rohkem, kui me oskame arvata," lisas Tomassi.

Itaalias on viimastel andmetel diagnoositud 47 021 koroonajuhtumit, surnud on juba 4032 inimest.

Täiendatud kell 21:55:

Cagliari andis klubi oma kodulehel teada, et vastavalt kohaliku võimu otsusele ei saa meeskond enne 31. märtsi siiski ühistreeningutega alustada.

