Itaalia tippklubide omavaheline vastasseis lükkus koroonaviiruse tõttu edasi

Kui algselt pidi kahe hiiu vaheline mäng toimuma suletud uste taga, siis laupäeval teatasid liiga esindajad, et mängijate ja toetajate turvalisuse eesmärgil on mäng edasi lükatud.

Interi ja Juventuse vaheline matš on väga oluline ka tiitliheitlust silmas pidades. Juventus on 60 silmaga liider, kolmandal kohal olev Inter jääb maha vaid kuue punktiga. Kahe meeskonna vahele mahub veel Rooma Lazio (59).

Lisaks on edasi lükatud järgmised vastasseisud: Udinese - Fiorentina, AC Milan - Genoa, Parma - SPAL ja Sassuolo - Brescia. Praeguse seisuga peaks ärajäänud kohtumised toimuma 13. mail.

Käimasoleval nädalavahetusel on Itaalias kavas veel mängud Lazio - Bologna, Napoli - Torino, Lecce - Atalanta ja Cagliari - AS Roma. Hetkeseisuga toimuvad antud kohtumised planeeritud ajal ning publiku jaoks avatud staadionil.

Euroopas on koroonaviirus kõige rängemalt tabanud just Itaaliat. Viimaste andmete kohaselt on nakatunuid 888 ning surmajuhtumeid 18.