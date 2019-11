"Ütlesin oma mängijatele, et peate hooaja jooksul kiiret seksi harrastama, minimaalsete pingutustega," sõnas Conte, kelle arvates on ilmselge, et seksimine mõjub jalgpallurite mänguvormile kehvasti.



Itaalia treener lisas, et üldiselt oleks soovitav, kui "seks toimuks abielunaistega, kuna teised tüdrukud nõuavad rohkem pingutust".

Inter on alustanud uut hooaega hästi ning kaotab liider Torino Juventusele vaid punktiga.