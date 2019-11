Itaalia tippklubi jahib Barcelona keskväljamootorit

32-aastane Vidal on väidetavalt Interi peamine prioriteet jaanuarikuiseks üleminekuaknaks. Meeskonna peatreener Antonio Conte on isiklikult andnud klubi juhtkonnale märku soovist tšiillane palgata. Conte ja Vidal on koos töötanud varemgi, kui Tšiili koondislane mängis itaallase käe all Torino Juventuses aastatel 2011-2014.

Interi lootusi Vidal soetada tõstab ka asjaolu, et kogenud poolkaitsjal on uuel hooajal olnud raskusi Barcelonas mänguaja teenimisega. Vaid korra on ta kirja saanud täismängu.

Ka Vidal ise kiitis hiljuti Contet. "Mul oli Conte käe all palju suurepäraseid hetki. Minu mängutase tõusis hüppeliselt just tema juhendamisel. Jalgpallis on enesekindlus väga oluline ning kui sellisel tasemel treener seda süstib, siis see aitab palju kaasa."