Itaalia spordiminister vihjas, et Klavani ja Tunjovi hooaeg võib juba läbi olla

Eesti jalgpallurite Ragnar Klavani (Cagliari) ja Georgi Tunjovi (SPAL) hooaeg jäi pooleli 9. märtsil. Esimese Euroopa suurliigana jättis hooaja katki Prantsusmaa, väiksematest liigadest on sama teed läinud Holland ja Belgia.

"Minu hinnangul muutub Serie A jätkamise tee järjest kitsamaks... Kui ma oleks mõne klubi president, keskenduksin ma juba järgmisele hooajale," ütles Spadafora telekanalile La7.

"Need otsused Prantsusmaal ja Hollandis võivad sundida Itaaliat sama teed minema, misjärel oleks see juba kogu Euroopa tee."

Itaalia peaminister Giuseppe Conte on teatanud, et saapamaal leevendatakse eriolukorra meetmeid 4. mail ning spordimeeskonnad võivad treeninguid alustada 18. mail.

Serie A-s on veel jäänud pidada 12 vooru, lisaks on mitmetel klubidel jäänud mängimata kohtumisi varasematest voorudest. Tabelit juhib Torino Juventus ühe punktiga Rooma Lazio ees.

