Itaalia meedia: Koduliiga tiitlitest on vähe, Juventus vahetab peatreenerit

Allegri olevat kohtunud Juventuse juhtkonnaga ja ühise arutelu käigus jõuti arusaamisele, et meeskond vajab juhtimise osas muutusi.

Allegri on Juventuse peatreener 2014. aastast ja tema käe all on klubi võitnud 9 trofeed, aga... puudub Meistrite liiga karikas. Kahel korral on mängitud finaalis, kuid kaotatud.

Kes võiks saada 51-aastase itaallase mantlipärijaks? La Stampa allika sõnul tehakse esimesena ettepanek Antonio Contele, kes oli Juventuse eesotsas 2011-2014. Tema käe all tuli klubi kolmel hooajal järjest Itaalia meistriks.