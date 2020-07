Itaalia meedia: Klavan pikendas Cagliariga lepingut

34-aastase Klavani senine kaheaastane kontraht lõppes juunikuu viimase päevaga, kuid kuna Itaalia meistriliiga alles kestab, olevat Cagliari eestlasega lepingut pikendanud kuni tänavuse hooaja lõpuni.

Unionesarda.it väidab, et kui rootslasest väravavaht Robin Olsen on laenulepingu lõppemise järel läinud tagasi AS Roma juurde, siis kaitsemängijate Klavani ja Fabrizio Cacciatore ning poolkaitsja Luca Cigariniga, kelle kõigi leping lõppes juunikuuga, on Cagliaril plaanis jätkata hooaja lõpuni.

Portaali Transfermarkt.com andmetel kehtib Klavani leping 31. augustini 2020 ning tal on kontrahti kohaselt võimalus seda vastastikusel kokkuleppel aasta võrra pikendada.

Cagliari mängib täna õhtul Itaalia meistriliiga 29. voorus Bolognaga, kuid eestlane vigastuse tõttu ei osale. Klavanile teeb häda vasaku jala reielihas.