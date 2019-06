Itaalia meedia: Gianluigi Buffon on naasmas Juventusesse

Kohaliku meedia teatel on Buffon nõus olema varuväravavahi rollis poolaka Wojciech Szczesny järel. Tõenäoliselt oleks tegu Buffoni viimase hooajaga ja Juventus loodab, et pärast karjääri lõpetamist jääks legendaarne itaallane meeskonna juurde mõnes muus ametis.

Buffoni agent Silva Martina tunnistas pärast Itaalia meedias ilmunud avaldusi, et tal oleks hea meel, kui Buffon Juventusega taasliituks. Ta lisas siiski, et hetkel midagi kindalt ei ole ning Juventus on üks variantidest, kus mängumees oma karjääri jätkab.

Viimase hooaja PSG-s veetnud Buffon esindas eelneval 17 hooajal Juventust, võites üheksa meistritiitlit ning neli Itaalia karikat.