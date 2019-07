Itaalia meedia: Belgia tähtmängijast võib saada Klavani klubikaaslane

31-aastane endine Belgia koondislane liikus 38 miljoni euro eest mullu suvel AS Romast Milano Interisse, kuid ei suutnud seal nii säravat mängu näidata nagu AS Romas.

Nüüd on aga belglase seis veelgi keerulisem, sest Interi uus peatreener Antonio Conte teatas Nainggolanile, et belglane tema uute hooaja plaanidesse ei kuulu. Uut klubi otsiva belglase vastu on huvi näidanud nii Hiina meeskonnad kui ka itaallaste Sampdoria. Poolkaitsja ise aga soovib kohaliku meedia teatel naasta Cagliari meeskonda, kus teatavasti mängib ka Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan.

Nainggolan veetis Cagliaris aastad 2010-2014. Sealses klubis tegi ta ka oma Serie A debüüdi. Fännide südamed võitnud belglane on valitud ka Sardiinia meeskonna läbi ajaloo 11 parima mängija sekka.

31-aastase Nainggolani senise karjääri säravamaid hooajad on tulnud AS Roma särgis, kus ta mängis aastael 2014-2018. Roma ridades pääses ta igal aastal ka Itaalia meistriliiga sümboolsesse koosseisu. Hooajal 2016/2017 valiti ta Roma parimaks mängijaks.

Belgia koondist esindas ta aastatel 2009-2018 kokku 30 korda ning lõi ka 6 väravat.