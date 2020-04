Itaalia loodab mai lõpust alates jalgpallihooajaga jätkata, publik enne uut aastat mängudele ei pääse

Itaalias peatati kogu sporditegevus koroonaviiruse pandeemia tõttu 9. märtsil. Kui esialgu tühistati kõik võistlused kuni 3. aprillini, siis koroonaviiruse juhtumite arvu kiire kasvu tõttu sai peagi selgeks, et paus venineb hoopis pikemaks.

Itaalia portaali Football-Italia teatel loodetakse aga nüüd, et alates 4. maist hakatakse Saapamaal vaikselt piiranguid leevendama, mis laseks meeskondadel koos treenima hakata. Jalgpalli kõrgliigas loodetakse parimal juhul mängudega jätkata juba 31. maist alates.

Väljaande Sport Mediaset andmete kohaselt ei plaani Itaalia valitsus aga fänne lasta staadionitele vähemalt 2020. aasta lõpuni. Teatavasti peeti Itaalias juba viimased pausile eelnenud kohtumised tühjade tribüünide ees.

Sõltuvalt klubist on Itaalias jäänud hooaja lõpuni 12 kuni 13 mänguvooru. Liidrikohta hoiab Torino Juventus, edestades ühe silmaga Rooma Laziot.

Itaalia on üks enim koroonaviirusest laastatud riik maailmas. Viimaste andmete kohaselt on tuvastatud seal 152 271 koroonajuhtumit. Elu on viiruse tõttu jätnud Itaalias 19 468 inimest. Sellest paranenuid on aga 32 534.

Samal teemal: Bundesliga tahab esimesena mängudega jätkata, publik peab koju jääma ka järgmisel hooajal

