Itaalia lõdvendab piiranguid: jalgpalliklubid saavad ühistreeningutega alustada juba vähem kui kuu pärast

Ühtlasi tähendab see, et alates 4. maist saavad Itaalia jalgpalliklubide mängijad hakata individuaalselt treenima. Ühistreeningutele saavad meeskonnad naasta 18. mail. Football Italia andmetel loodetakse mängudega jätkata juba alates 2. juunist. Pealtvaatajaid mõistagi mängudele veel ei lubata.

Itaalia jalgpalli kõrgliigas peeti viimane kohtumine 9. märtsil. Sõltuvalt klubidest on Itaalias jäänud hooaja lõpuni 12 kuni 13 mänguvooru. Liidrikohta hoiab Torino Juventus, edestades ühe silmaga Rooma Laziot.

Itaalias on uute koroonaviiruse juhtumite ning surmade arv juba pikemat aega olnud langustrendis. Viimase ööpäeva jooksul nõudis viirus 260 inimelu, mis on madalaim näitaja alates 14. märtsist.

Kokku on Saapamaal tuvastatud 197 675 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 64 928 on nüüdseks paranenud. Elu on viiruse tõttu jätnud 26 644 inimest.