Itaalia kõrgliigaklubi peatreeneril avastati leukeemia

Mihajlovic tegi uudise ajakirjanike ees teatavaks laupäeval, kuid lisas, et jätkab Bologna peatreenerina.

Haigus avastati uuringute käigus üsna kohe pärast seda, kui Bologna oli alustanud hooajaeelsete treeningutega. Kuulujutud mehe tervise kohta olid levinud juba viimased paar päeva, kuna Mihajlovic ei liitunud Dolomiitides alanud treeninglaagriga.

"Kui nad mulle seda ütlesid, oli see suur šokk. Veetsin kaks päeva oma toas nuttes. Need pole hirmupisarad. Ma tean, et saan sellest võitu. Planeerin alati võitu - nii jalgpallis kui ka elus," rääkis emotsionaalne Mihajlovic. "See on ravitav vorm. Sellest on võimalik taastuda. Ning ma saan sellest jagu."

Endine Serbia koondise mängija rääkis, et käib regulaarselt kontrollis, kuna tema isa suri vähki. Bologna arsti Gianni Nanni sõnul algab Mihajlovici keemiaravi juba teisipäeval.

Mihajlovic võitis mängijana Belgradi Crvena Zvezda koosseisus Euroopa karika, Rooma Lazioga Euroopa karikavõitjate karika, kaks Serie A tiitlit ja neli Itaalia karikat. Koondises - nii endises Jugoslaavias kui ka hiljem Serbias - tunti teda kui karistuslöökide spetsialisti.