Itaalia jalgpallur paljastab elulooraamatus: üks tänane tippmängija on paadunud joodik

"Vidali taolised mängijad jõid aeg-ajalt rohkem kui peaks. Kõik teadsid seda. Võib öelda, et alkohol oli tema nõrkus," kirjutab Chiellini Tšiili koondise poolkaitsja kohta, kes kuulus Juventusse aastatel 2011-2015.

Chiellini tunnistas, et kuigi Vidal jättis pummeldamise tõttu hooaja jooksul ka mõned treeningud vahele, oli ta üllatavalt heas füüsilises vormis.

Itaallane meenutas, kuidas Juventuse ekstreener Antonio Conte üritas Vidali korduvalt esindusmeeskonnast välja praakida, kuid tal ei õnnestunud see kordagi.



"Kord proovisime hooajaeelsel turneel USA-s uusi treeningriideid. Need olid süsimustad ning Miamis valitses 40-kraadine leitsak. Arturo oli hommikul ikka veel purjus, ta ei näinud isegi palli. Conte oli Vidali suhtes raevukas ja tahtis näidispoomist teha. Kuid asi lõppes sellega, et Arturo jooksis nagu hullumeelne ning alistas meid kõiki 20 meetriga," meenutas Chiellini.



Juventuse pikaaegne kapten lisas tunnustavalt, et Vidal oli vaatamata oma puudustele tiimile väga olulune mees, sest andis iga mäng endast kõik ja oli väljakul tõeline võitleja.

Juventus võitis Itaalia meistriliiga kõik need neli hooaega, mil Vidal seal mängis. Pärast Juventusest lahkumist liitus Tšiili koondislane Müncheni Bayerniga, kus tuli kolmel aastal järjest Saksamaa meistriks. Hetkel pallib Vidal Barcelonas, mis liigub Hispaanias samuti meistritiitli kursil.