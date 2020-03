Itaalia jalgpallimeistrivõistluste mänge peetakse edaspidi suletud uste taga

Itaalia korvpallimeistrivõistlused on praeguseks pandud pausile, kuid jalgpallis on kohtumisi osaliselt peetud. Kui mõned mängud on Põhja-Itaalias juba praegu tühistatud, siis Lõuna-Itaalias on asjad seni toimunud tavapäraselt. Nüüd on aga selge, et mängudega proovitakse jätkata, kuid publikut ei oodata enam ühelegi kohtumisele, kirjuta La Gazzetta dello Sport.

Itaalias on koroonaviirus tuvastatud praeguseks 2263 inimesel. Surmajuhtumeid on olnud 79.