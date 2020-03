Itaalia jalgpallimeister võib selguda läbi play-offi mängude

Itaalia jalgpalliliit on välja pakkunud kolm lahendust, kuidas tänavune meister võiks selguda.

Esimene võimalus on, et hooaeg kuulutatakse lõppenuks ning tiitli võidab praegune liider Torino Juventus, kes edestab Laziot vaid punktiga. Teise variandi kohaselt jääks meistritiitel sootuks välja andmata ning kolmanda võimalusena on välja pakutud play-offi mängud, mis selgitaks nii võitja kui ka esiliigasse langejad.

FIGCi preisent Gabriele Gravina teatas, et otsuse langetavad Serie A klubid, kes saavad oma eelistusest teada anda 23. märtsini. Sel päeval koguneb uuesti jalgpalliliidu juhatus ning siis tehakse ilmselt ka lõplik otsus.

