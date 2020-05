Itaalia jalgpallilegend oli lähedal Madridi Realiga liitumisele: oli ainult kaks asja, mida nad polnud nõus tegema

"Ütleme nii, et umbes 80% minust tahtis minna Madridi," vahendas Marca itaallase sõnu. "Too perioodi ei olnud hea aeg Romas, ehkki tõsi on see, et Francesco Sensi (endine Roma juht - toim) oli valmis kõigeks, et mind hoida."

"Real Madrid oli valmis mulle palju maksma. Nad pakkusid mulle peaaegu kõike. Minu leping pidi väärt olema 25 miljonit eurot," meenutas Totti, lisades, et Hispaania hiiul oli kaks tingimust. "Nad oli valmis andma mulle kõike peale kaptenipaela, sest Raul (legendaarne Madridi Reali ja Hispaania koondise ründaja - toim) oli veel meeskonnas. Lisaks ei tohtinud keegi temast rohkem palka teenida. Raul oli kapten ja klubi sümbol, tema teenistus pidi olema kõige suurem."

Totti ja Madridi tehing kukkuski lõpuks läbi ning Totti jäi edasi AS Romasse, kus ta mängis aastatel 1992-2017. Ta pidas klubi eest kokku 785 mängu ning lõi 307 väravat. 2001. aastal võitis ta klubiga karjääri ainsa Itaalia meistritiitli. Itaalia koondisega tuli Totti 2006. aastal maailmameistriks.