Itaalia endine vutitäht kritiseeris Barcelona otsust: järjekordne hullumeelsus nende poolt

Uruguay koondise ründaja Suarezi (33) tulevik Barcelonas sattus ohtu suvel, kui meeskonna uueks peatreeneriks sai Ronald Koeman. Kiirelt hakkasid kohalikus meedias levima jutud, et Suarez hollandlase plaanidesse ei kuulu. Septembris tuligi uudis, et Barcelona müüs mehe maha linnarivaalile Madridi Atleticole.

"Nad ütlesid Barcelonast lahkuva Suarezi kohta, et ta on vana. Järjekordne hullumeelsus nende poolt," vahendas Marca itaallase Cassano sõnu, kes jõudis karjääri jooksul esindada suurklubisid nagu AS Roma, Madridi Real ja AC Milan.

"Suarez lõi kuue aastaga 350 väravat," jätkas Cassano. "Ma ei mõista, miks Suarez sealt minema löödi. Tema asemel pandi Antoine Griezmann hoopis tipuründajaks."

Suarez on hooaega Madridi Atleticos alustanud edukalt, kui Hispaania kõrgliigas on tema arvel kuue mänguga viis väravat ning üks resultatiivne sööt.

Atletico hoiab liigas 17 punktiga kolmandat kohta. Samas on neil liidrist Real Sociedadist (20p) kaks mängu vähem peetud. Sarnaselt Atleticole kaks kohtumist vähem pidanud Barcelona on 11 silmaga kaheksandal positsioonil.