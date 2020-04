Itaalia endine jalgpallitäht sai teist korda vähist jagu

55-aastane itaallane sai esmakordselt vähist jagu 2018. aastal, kuid haigus tuli hiljem tagasi. Vialli teatas 2019. aastal, et tal on taas kõhunäärmevähk. Pärast 17 kuu pikkust võitlust ning kaht keemiaravi tsüklit on arstid nüüd Vialli terveks kuulutanud.

"Olen terve," rääkis Vialli Itaalia väljaande La Repubblica vahendusel. "Detsembris lõpetasin 17 kuu pikkuse keemiravi, millest üks tsükkel kestis 8 ja teine 9 kuud. See oli väga keeruline aeg, aga nüüd näitavad testid, et haigusest pole ühtegi märki järel. Olen väga õnnelik."

Vialli tuli jalgpallurikarjääri jooksul Itaalia meistriks nii Sampdoria kui Juventuse ridades. Lisaks aitas ta Juventuse 1996. aastal Meistrite Liiga tiitlini. Chelsea särgis tuli ta korra FA karika ja UEFA karikavõitjate karika võitjaks. Itaalia koondise eest lõi ta 59 kohtumisega 16 väravat.

Peatreenerina juhendas ta aastatel 1998-2000 Chelseat ning sellele järgnenud hooaja Watfordi.