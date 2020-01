Internetti lekkinud paljastav video maksis Hispaania esiliigaklubi peatreenerile töökoha

Sanchez, kes videol oma suguelundiga mängib, väidab Twitteris, et temalt üritati enne video avalikustamist raha välja pressida.

"Olen langenud ahistava ja minu privaatsust rikkuva kuriteo ohvriks. Asi on politsei kätes ja ma järgin nende juhiseid. Inimese nõusolekuta intiimse sisu jagamine sotsiaalvõrgustike või sõnumite kaudu on kuritegu. Tänan teid mõistva suhtumise ja toetuse eest," kirjutas Sanchez.

Malaga hoiab Hispaania esiliigas hetkel 16. kohta. Klubi teatas, et Sanchezi leping on peatatud, kuni politseiuurimine on täielikult lõpule viidud.

Malaga president Abdullah Al Thani kutsus Sanchezi Twitteri vahendusel kahetsust avaldama: "Ole tugev ja ütle, et ma tegin vea."

Sanchez on endine Hispaania koondise mängija, kes kaheksa rahvusmeeskonnas peetud kohtumise kõrval on 65 mängu kirja saanud ka Madridi Realis. Enne 2019. aastal Malaga pukki istumist juhendas ta Hispaania kõrgliigaklubi Real Betisi.