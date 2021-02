Inter alistas kindlalt AC Milani ja suurendas tabelis eduseisu

Inter asus juhtima juba 5. minutil tänu Lautaro Martineze tabamusele. Eeltöö tegi tema ründepartner Romelu Lukaku. 57. minutil lõi Martinez oma teise värava ning 66. minutil vormistas lõppseisu Lukaku. Interi kahele viimasele väravale tegi eeltöö Ivan Perišic.

Turniiritabelis on Inter 53 silmaga liidriks. Milan on 49-ga teine. Kolmandat kohta hoiab AS Roma 43-ga ja viiendat Atalanta 43-ga. Romal on üks kohtumine vähem peetud.

Torino Juventus on 42-ga alles kuues, kuid neil on võrreldes liidritega kaks kohtumist vähem peetud.

