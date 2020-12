Inglismaa jalgpallikoondislasele määrati kihlveoreeglite rikkumise tõttu mängukeeld

Trippieri süüdistatakse kihlveoreeglite rikkumises. BBC kirjutab, et Trippier jagas eelmisel suvel kõrvalseisjatele infot, mis ei olnud avalik ja andis sellega eelise kihlveoportaalides panuste tegemisel.

Trippier on ise süüdistusi eitanud. Kokku on teda süüdistatud seitsmes erinevas episoodis ning praeguseks on neist tõestada suudetud nelja.

30-aastane Trippier on sel hooajal aidanud Atleticol tõusta Hispaania kõrgliiga liidriks. Seni on ta kaasa teinud võistkonna kõikides kohtumistes.