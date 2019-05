Infarkti saanud Iker Casillas pääses haiglast välja: mul on õnnelik süda

37-aastane Casillas sai infarkti 1. mail oma koduklubi FC Porto treeningul. Väravavaht viidi koheselt haiglasse, kus diagnoositi, et hispaanlane oli saanud müokardiinfarkti.

Täna hommikul teatas Casillas sotsiaalmeedia vahendusel oma fännidele ja poolehoidjatele: "Tere hommikust. Mul on õnnelik süda, aga teil? Ma jätkan taastumist."

Hispaania meedia teatel paigutati Casillasele arterisse stend, mille tulemusena toimub ummistunud veresoonte mehaaniline laiendamine, et tagada normaalne vereringlus.

Kuna väravavaht on lõikusest täielikult taastunud, lasti ta täna haiglast välja. "Kõige tähtsam, et ma olen siin ja saan rääkida," sõnas Casillas haiglast lahkumise järel ajakirjanikele. "Ma olen arstidele väga tänulik ja tunnen, et mul oli õnne. Tänan kõiki, kes mulle kaasa elasid ja head soovisid. Saan sellest olukorrast välja tulla vaid naeratades."

See, kas kogenud väravavaht lõpetab karjääri või otsustab tippjalgpallis jätkata, pole veel selge. "Ma ei tea, mis tulevik toob," tunnistas hispaanlane.

Casillas pidas oma 16-aastase Madridi Reali karjääri jooksul 725 mängu ning võitis kolmel korral Meistrite liiga ja viiel korral Hispaania meistritiitli. Hispaania koondisega tuli Casillas 2008. ja 2012. aastal Euroopa meistriks ning 2010. aastal maailmameistriks.