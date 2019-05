Indrek Petersoo: Saksamaa jalgpallihooajale pannakse väärikas punkt

„Finaalis on vastamisi Saksamaa läbi aegade edukaim klubi, 18 korda DfB Pokali võitnud ja viimasel seitsmel aastal Bundesliga kinni pannud Müncheni Bayern, kes jahib meeleldi kuldset duublit ja nii öelda uusrikas ehk Leipzig, kes on finaalis alles esimest korda,“ sõnas TV Play Sportsi kommentaator Indrek Petersoo.

„Usun, et tuleb finaalivääriline mäng. Bayern on küll favoriit, arusaadavalt on sellel superklubil ka rohkem selliste mängude kogemusi,“ lisas Petersoo. „Aga selliste one off mängude puhul lisab põnevust asjaolu, et tegemist on ühe mänguga. Loeb vaid see, mida sel õhtul suudetakse näidata ja siin võib Leipzig soosikule vastu saada küll.“

„Mõlemad tiimid näitavad ründavat jalgpalli, kaitses vaevalt keegi passima jääb. Suudetakse luua ohtlikke olukordi, kus Bayern eeldatavalt on pisut võimsam,“ arutles Petersoo.

DfB Pokali finaali otseülekanne on TVPlay Sports kanalil ja veebis https://tvplaypremium.ee/live kavas laupäeval algusega kell 20.55. Kommenteerivad Indrek Petersoo ja Marko Kristal.