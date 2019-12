Imelapsena tippu jõudnud norralane võib juba järgmisel hooajal Madridi Realis võimaluse saada

Realiga liitumise järel on ta esindusmeeskonna eest pallinud ainult kahel korral. Peamiselt sai ta mänguaega Reali duubelmeeskonnas Castillas ning seejärel on ta laenulepingu alusel mänginud Hollandis (Heerenveenis ja Vitesses). Käimasolevaks hooajaks siirdus ta laenulepingu alusel Hispaania kõrgliigameeskonda Real Sociedadi.

Sociedadis on norralane olnud tõeliseks hitiks. Hispaania kõrgliigas on poolkaitsjal kirjas 16 mängu ja neli väravat.

Hispaania ajalehe AS teatel tahabki Real tuua Ödegaardi järgmisel suvel Madridi tagasi. Praegune laenuleping Sociedadiga on ühe aasta pikkune, mida on võimalik veel aasta võrra pikendada. Nüüd kirjutab AS, et seda pikendust ei tule ning norralane saab Hispaania suurklubis võimaluse.

„Keegi ei osanud arvata, et Ödegaard areneb Sociedadis sellise hooga,“ kirjutas AS ning lisas, et Ödegaardist on saamas üks tähtsamaid mängumehi, kelle ümber peaks Reali mäng lähitulevikus tiirlema hakkama.

Oktoobris sõnas Reali president Florentino Perez raadiokanalile Onda Cero, et Ödegaardist saab kahe aasta jooksul Reali tähtmängija.