Iluvärava löönud Zlatan Ibrahimovic vedas Milani järjekordse võiduni

Võõrsil mänginud Milan pääses kohtumist juhtima 18. minutil, kui Zlatan Ibrahimovic leidis karistualas üles Franck Kessie, kes kõmmutas palli latipõrkest võrku.

Teise poolaja alguses suutsid võõrustajad aga seisu viigistada. Udinese teenis 48. minutil penalti, mille Rodrigo De Paul ka realiseeris. Viimane sõna jäi siiski Milanile, täpsemalt Ibrahimovicile. 39-aastane vanameister tõi 83. minutil käärlöögi abil koduklubile magusa võidu.

Ibrahimovicil on tänavusel hooajal Serie A-s nelja mänguga kirjas seitse väravat ja üks tulemuslik sööt. Ühtlasi on rootslane liiga väravaküttide edetabelis esimene.

Milan hoiab tabelis viie võidu ja ühe viigiga esimest kohta. Udinese jätkab 18. kohal.

