Ilus elu läbi? Rikkurklubi PSG-d ähvardab kärpekava

Prantsuse meedia kirjutab, et Katari firma Qatar Sports Investmentsi omandusse kuuluv PSG peab lähiaastatel oma tulemustega tõestama, et omanikel tasub klubisse jätkuvalt hiigelsummasid investeerida.

Kuigi PSG on tulnud viimase kaheksa aasta jooksul seitse korda Prantsusmaa meistriks, pole meeskonnal õnnestunud eurosarjades edu saavutada. Tänavu ebaõnnestuti ka kohalikus karikasarjas, kus jäädi finaalmängus üllatuslikult alla Montpellier`le.

Väidetavalt pole PSG omanikud rahul ka Prantsusmaa kõrgete maksudega, sest viimase kaheksa aastaga on rikas jalgpalliklubi pidanud Prantsuse riigieelarvesse maksma juba miljard eurot.

Hetkel on PSG omanikel käsil läbirääkimised Itaalia tippklubi AS Roma ostmiseks. Lisaks vaadatakse turul ringi, et soetada ka üks Inglismaa kõrgliigaklubi.

Prantsuse spordimeedia kirjutab, et PSG-d ei peaks veel uuel hooajal eelarve vähendamine ähvardama, kuid lähiaastatel võivad omanikud oma rahastamispoliitika üle vaadata.