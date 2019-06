Ikkagi FC Barcelona? Atleticost lahkuv Griezmann soovib ainult Katalooniasse

Esialgu seostati prantslast kohe FC Barcelonaga, kuid seejärel läksid liikvele kuulujutud, et Lionel Messi pani tehingule veto. Edasi seostati Griezmanni juba PSG-ga.

Nüüd väidab Hispaania meedia, et Griezmann liigub ikkagi Barcelonasse ning see olevatki ainus variant.

Mundo Deportivo teatel on Griezmanni ainsaks eesmärgiks mängida järgmisel hooajal Barcelonas. Parasjagu peab Barcelona ootama 1. juulit, kuna sel kuupäeval langeb prantslase väljaostusumma 120 miljoni euro peale. Muidu on see 200 miljonit eurot.

Griezmann oli Barcelonaga liitumas juba eelmisel suvel, kuid lõpuks jättis ta ise ülemineku katki. Väidetavalt tulebki tal nüüd seetõttu leppida lepingutingimustega, mis said juba eelmisel suvel kokku lepitud ja mingit lisa prantslasel oodata ei ole.