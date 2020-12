Igihaljas Cristiano Ronaldo teeb Itaalia kõrgliigas ajalugu

Juventuse poolelt avas 23. minutil skoori Rootsi koondislane Dejan Kulusevski. Seejärel algas 35-aastase Cristiano Ronaldo show. Esmalt oli portugallane täpne 26. minutil ning seejärel tegi ta skoori veel ka 48. minutil. Kohtumise lõpptulemuse vormistas 85. minutil Alvaro Morata.

Turniiritabelis on Juventus 27 punktiga kolmas. Esikohal on AC Milan 28-ga ja teisel Milano Inter 27-ga. Juventusel on võrreldes konkurentidega üks kohtumine rohkem peetud.

Ronaldo kaks tabamust aga tähendasid, et ta on 2020. aasta jooksul löönud Serie A-s koguni 33 väravat. Itaalia kõrgliigas nähti suuremaid numbreid viimati 70 aastat tagasi. Toona sai sellega hakkama Gunnar Nordahl, kes lõi aasta jooksul 36 väravat. Enamat on suutnud ka Felice Borel, kes lõi 1933. aastal 41 väravat. Praegu on Ronaldo viigis teise Juventuse ründaja Omar Sivoriga, kes lõi 33 väravat 1961. aastal.

Ronaldol on võimalik enda saldot aga veelgi kasvatada, kuna Juventusel seisab sel aastal üks liigamäng veel ees, kui 22. detsembril minnakse koduväljakul vastamisi Fiorentinaga.