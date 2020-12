Igihalja Ibrahimovici mõjuvõim, PSG harjumatu positsioon ja Atletico jackpot

Võib tõdeda, et tänavune jalgpallihooaeg on üks viimaste aastate ettearvatumaid. Isegi Prantsusmaal pole viimaste aastate valitseja Pariisi Saint-Germain suutnud turvalist edu sisse saada ning tabelist leiab nad alles kolmandalt kohalt. Ka Inglismaal, kus viimastel aastatel on tiitlite eest võidelnud FC Liverpool ja Manchester City, on võimalikke tiitlipretendente meeldivalt palju. Samal ajal püüab Hispaanias jalgu alla saada FC Barcelona. Delfi teeb ülevaate käimasoleva hooaja Euroopa tippliigade suurimatest õnnestujatest ja põrujatest.