Ibrahimovic ütles lõpuks, mis ta oma skulptuuri lõhkunud vandaalidest arvab

Malmöst pärit Ibrahimovic tekitas paljudes pahameelt, kui ta eelmisel aastal otsustas investeerida teise Rootsi klubisse Hammarbysse, kus ta ka praegusel koroonaajal treenib, kuigi kuulub ise Itaalia meeskonna AC Milani hingekirja.

"Sellest on kahju. Nad tahavad tähelepanu ja seda, et meedia sellest kirjutaks - see on lasteaia tase. Me oleme sellest suuremad," ütles Ibrahimovic portaalile Dplay.

Ründetuus lisas, et vandaalidel õnnestus küll ta kuju maha tõmmata, kuid tema elulugu, milles Malmöl on väga eriline koht, nad muuta ei saa. "Kuju oli, mis ta oli, aga see ei tähenda, et minu lugu sellega puruks tõmmati. See jääb alatiseks," ütles Ibrahimovic.

Ibrahimovic osales täna Hammarby treeningmängus kolmanda liiga klubi Frej vastu, lüües 2:0 skooriga lõppenud mängus esimese värava.