Ibrahimovic selgitas, miks Cagliari publik tema kuulsast väravatähistusest ilma jäi

Mängujärselt küsiti Ibrahimovicilt, miks ei nähtud täna tema kuulsat "jumala" tähistamist. 38-aastasel vanameistril oli vastus justkui varnast võtta: "Ma tähistan nagu jumal San Siro staadionil, mitte siin. Tähistan väravat alati sedasi, sest tunnen end niimoodi elusana!"

"Kõige tähtsam on, et ma tunnen end hästi. Mängu alguses lõin mõned palli mööda, aga mul läheb veel paar mängu aega, et tagasi vormi tõusta," lisas täna algusest lõpuni platsil viibinud Ibrahimovic.

"Tunne on hea. Treener mõtleb küll mu vanuse peale ja vaatas, kas ma vajan puhkust, aga sellega pole mingit probleemi. Aju töötab mul ju ikka samamoodi ja küll ka keha lõpuks järgi tuleb."

Tänane värav oli Ibrahimovicile AC Milani särgis 57. ja Serie A-s kokku 123. Itaalias on 38-aastane rootslane kandnud ka Milano Interi ja Juventuse särki.