Huvitav üleminek: Prantsuse koondise põhimängijana maailmameistriks tulnud mees siirdub 80 miljoni eest Müncheni Bayernisse

23-aastane Hernandez tegi Prantsusmaa koondise vasakkaitsjana kaasa kõikides tiimi MM-il peetud kohtumistes ning Atletico ridades on ta mänginud alates 2007. aastast, kui ta oli vaid 11-aastane. Esindusmeeskonda on ta kuulunud alates 2014. aastast.

Täna andis Müncheni Bayern teada, et on Hernandeziga kokkuleppele jõudnud ning alates 1. juulist on ametlikult tegu Bayerni mängumehega - ta sõlmis Saksa hiiuga viieaastase lepingu. Eelnevalt tuli Bayernil aktiveerida Hernandezi lepingus olnud väljaostuklausel, mis tähendas sakslastele 80 miljoni euro suurust rahakoti kergendamist.

Hernandez läheb sealjuures meditsiinilisel ülevaatusel leitud põlvekahjustuse tõttu veel enne suve operatsioonile.

Bayernil on seega alates uuest hooajast mõlemad Prantsuse koondise põhiäärekaitsjad: suvel liitub klubiga ka praegu Stuttgartis palliv paremkaitsja Benjamin Pavard.