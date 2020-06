Hollandi jalgpallitäht Reali aegadest: ma ei pannud tähele, kuidas minu parimaks sõbraks sai viin

"Ma olin noor ning hindasin edu ja tähelepanu. Kuid midagi läks valesti. Narkootikume ei olnud, kuid olid alkohol ja rock 'n' roll," sõnas 36-aastane Sneijder, kirjutab Hispaania ajaleht AS.

"Ma elasin nagu staar. Kui sa oled Madridi Realis, siis sind jumaldatakse. Sind ümbritseb armastus. Kuid ma olin tegelikult üksi ja nägin väga harva Jesset (Sneijderi poeg, kes sündis 2006. aastal - toim.)," meenutas Sneijder rasket perioodi aastatel 2007-2009, mil ta esindas Reali.

Hollandlane tunnistas, et hakkas üksinduse tõttu jooma. "Ma ei pannud tähele, kuidas pudel viina muutus minu parimaks sõbraks. Ma valetasin endale, kui kinnitasin, et mul läheb hästi. Füüsiline pool kannatas, ma jooksin vähem, kuid lootsin, et keegi ei pane seda tähele," lisas Sneijder.

Hollandlane siirdus 2009. aastal Realist Milano Interisse, kus veetis neli hooaega. Karjääri lõpus mängis ta veel Galatasarays, Nice`is ja Al-Gharafas.

Hollandi koondise eest pidas ründav poolkaitsja 134 kohtumist ja lõi 31 väravat. Ta aitas koondise 2010. aasta MM-il finaali ning neli aastat hiljem pronksile.