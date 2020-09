Hollandi ekskoondislane kritiseeris van Dijki: ta mängib laisalt ja ükskõikselt

"Ta ei ole terav. Van Dijk käitub nii Hollandi koondises kui ka Liverpoolis, nagu ta oleks karjääri lõpetav staar," rääkis 57-aastane Kieft kaasmaalasest väljaandele De Telegraaf. "Ta näitab natukene liiga palju välja, mis talle kaasmängijate suhtes ei meeldi."

"Samal ajal mängib ta ise laisalt ja ükskõikselt. Ta teeb vigu ning jookseb tihti kaitsetöö eest ära," jätkas karjääri jooksul kuuekordseks Hollandi meistriks tulnud Kieft. "Tema staatusega mängija peaks lahingus alati olema esirindel. Van Dijkil läks väga kaua aega, et jõuda rahvusvahelisel tasemel tippu. Ta on seal olnud nüüdseks kaks hooaega, kuid on väga oluline, et ta jääks enda puhul kriitiliseks. Keskkond mängib selles väga suurt rolli. On hea, kui treenerid lasevad tal palju tööd teha."