Holland tühistas kõrgliiga hooaja: meistrit ei selgu ja keegi esiliigasse ei lange

Hollandi meistriliigas jäi veel pidada üheksa kohtumist. Amsterdami Ajax ja AZ Alkmaar olid võrdselt 56 punkti peal ning Ajaxile andis esikoha vaid parem väravate vahe.

Kui Euroopa jalgpalliliit UEFA sellega päri on, tahaksid hollandlased Meistrite liiga kvalifikatsiooni saata nii Ajaxi kui ka Alkmaari.

Kuna keegi esiliigasse ei lange, ei tõuse kedagi ka altpoolt ülesse, mis on kindlasti valus hoop Cambuuri meeskonnale, kes juhtis esiliiga tabelit tervelt 11 punktiga.

"Olles teadlik klubide erinevatest visioonidest ja huvidest, annab KNVB endale aru, et mis iganes otsuse me teeks, kahjustaks see kedagi nii või naa," teatas Hollandi jalgpalliliit (KNVB) pressiteates.