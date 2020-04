Holland pikendas suurürituste keelu septembrini, jalgpallihooaeg on tõenäoliselt läbi

Kohalik jalgpalliliit (KNVB) teatas pressiteate vahendusel, et pooleli jäänud hooajaga enam jätkata ei kavatseta, kuid enne lõpliku otsuse tegemist peetakse veel nõu Euroopa jalgpalliorganisatsiooni UEFA-ga. "KNVB pole jalgpallimaailmas valitseva finantskriisi tõttu veel lõplikult hooaega tühistanud."

Hollandi jalgpalliklubid peavad reedel koosoleku, kus arutatakse hooaja lõpetamise võimalikke tagajärgi. "Hollandi kõrgliiga lootis hooajaga jätkata, aga teame, et seda on võimatu fännidega teha ning peaminister on öelnud, et pole mõistlik ilma toetajateta kohtumisi pidada," rääkis BBC-le kohalik jalgpalliajakirjanik Marcel van der Kraan.

Hollandi meistriliigas oli pausi eel olukord äärmiselt põnev. Amsterdami Ajax ja AZ Alkmaar jagavad 56 punktiga esikohta, parem väravatevahe annab aga eelise Ajaxile.

