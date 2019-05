Hispaanias vahistati kihlveokahtlusega mitmeid jalgpallureid, nende seas ka endised Madridi Reali mängijad

La Vanguardia kirjutab, et vahistatute seas on ka mitmeid võrdlemisi tuntud jalgpallureid - organisatsiooni väidetav liider olevat endine Madridi Reali ja Hispaania koondise kaitsja Raul Bravo, aga vahi alla on võetud näiteks veel viimati Real Valladolidi eest mänginud Borja Fernandez, mitmete esiliigatiimide eest pallinud Carlos Aranda, Getafe mängija Samuel Saiz ja Deportivo La Coruna mängija Inigo Lopez.

Märkimisväärne on sealjuures tõsiasi, et Bravo, Fernandez ja Aranda on kõik 38-aastased ning astusid sajandivahetuse paiku suurde jalgpalli Madridi Reali noortesüsteemist, kus nende tutvus ilmselt alguse sai.

Lisaks mängijatele on vahistatud veel ka Huesca jalgpalliklubi president Agustin Lasaosa ja sama klubi arstliku osakonna juhataja Juan Carlos Galindo Lanuza.

Seltskonnale pannakse süüks sel ja eelmisel hooajal mitmete kõrg- ja esiliigamängude ajal kihlveopettuste toimepanemist, kuritegelikku grupeeringusse kuulumist ning rahapesu.

La Vanguardia andmetel olid mitmed Hispaania kõrgliigas toimunud kihlveopettused Real Valladolidi mängud.